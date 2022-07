Warnung vor bissigem Delfin an japanischem Strand

„Delfine gelten als possierlich, aber wilde Delfine können sich wehren und beißen, wenn man sich ihnen leichtsinnig nähert“, erklärte die Polizei von Fukui. „Delfine mögen es nicht, an bestimmten Körperteilen berührt zu werden, wie etwa der Nasenspitze und der Rückenflosse“, sagte der Tourismusbeauftragte der Stadt, Masaki Yasui. Er verwies auf Videos in sozialen Netzwerken, in denen zu sehen ist, wie Strandbesucher die Tiere genau an diesen Stellen berühren. „Wir empfehlen den Besuchern, den Delfin lieber aus der Ferne zu beobachten.“