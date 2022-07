Wird der Dornbirner Messepark größer?

Doch was planen die Betreiber des Einkaufszentrums? In einer Aussendung der Stadt ist zu lesen, dass das gesamte Areal architektonisch und städtebaulich aufgewertet werden soll. Was das genau heißt, ist unklar. Weder die Stadt noch Messepark-Geschäftsführer Guntram Dünser waren am Mittwoch für weitere Erklärungen erreichbar. Auf jeden Fall soll die Anbindung an den öffentlichen Verkehr verbessert werden - zeitgleich soll das Projekt die Hauptverkehrspunkte entlasten. Die Betreiber beziehen sich in ihren Expansionsplänen auf die kürzlich vom Land veröffentlichte Studie „Kaufkraftstrom und Einzelhandelsstrukturanalyse Vorarlberg“. Diese weise „gerade für den Bezirk Dornbirn ein zusätzliches Potenzial für Handelsflächen“ auf. Mit qualitativ hochwertigen Investitionen und Angeboten könne Kaufkraft in der gesamten Region gehalten und ein Gegengewicht zum Onlinehandel gesetzt werden, heißt es weiter.