Brasilianerinnen ziehen in das Copa-Finale ein

Die brasilianischen Fußball-Frauen sind bei der Copa America in Kolumbien ohne ihre verletzte Ausnahmespielerin Marta ins Finale eingezogen. Im Halbfinale der Südamerika-Meisterschaft setzten sich die Brasilianerinnen am Dienstagabend (Ortszeit) in Bucaramanga mit 2:0 (2:0) gegen Paraguay durch und treffen nun im Endspiel am Samstag (Ortszeit) auf die Gastgeberinnen.