Austeiger Austria Lustenau hofft auf Shopping-Tour

Zwei Leihen aus Clermont lässt das FIFA-Reglement noch zu - für Kicker, die jünger als 21 Jahre sind, gilt die Regel allerdings nicht. Aus dem aktuellen Clermont-Kader käme wohl am ehesten Soyfan Chader (22) in Frage, der in der Offensive flexibel einsetzbar ist. Der Franzose wurde letzte Saison zu Stade Lausanne verliehen und kehrte im Sommer nach Clermont zurück. Es ist jedoch durchaus Philosophie des Klubs, Spieler ein zweites Jahr zu verleihen, so dass ein Wechsel zur Austria vorstellbar wäre. Zumal Trainer Markus Mader noch zusätzliche Offensivkräfte fordert.