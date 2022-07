Rip-Deal-Großbetrüger aus NÖ in Rom gefasst

„Pink Panther“ gingen in Mailand ins Netz

Bleiben wir in Italien, wo es einen weiteren spektakulären Zugriff gab: In der Modemetropole wurden weitere drei Mitglieder der berüchtigten Juwelierräuber gefasst - die Bande war in Österreich hochaktiv, von elf Überfällen zwischen Wien und Innsbruck ist hier die Rede.