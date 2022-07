35-Jähriger drohte die Tankstelle anzuzünden

Zweite Chance für Neubeginn

Mehrere Straftaten legte ihm die Staatsanwaltschaft zur Last: Demnach hat er Mitte Oktober 2021 gedroht, eine Tankstelle in Salzburg anzuzünden. Dazu wollte er Sprit in eine Jägermeister-Flasche füllen. All das nur weil er damals kein Bier mehr bekommen hatte. Ende Februar 2022 folgte der nächste Vorfall: In der Notaufnahme des Uniklinikums hatte er versucht, zwei Pflegerinnen zu beißen. „Sie wollten mich anketten, da hab ich mich gewehrt. Ich war damals nicht versichert und wollte mir die Krankenhauskosten sparen“, gesteht der zweifach Vorbestrafte.