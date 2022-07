Das Wiener Popfest startet ab morgen voll durch

Den Wienern Kultur anbieten

„Nach zwei Jahren wieder in gewohnter Form am Karlsplatz zusammenzukommen und gemeinsam die Diversität der großartigen österreichischen Popkulturszene feiern und erleben zu können, erfreut mich sehr. Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten ist es wichtig für alle WienerInnen Kultur bei freiem Eintritt anzubieten und das Popfest reiht sich hier mit großer künstlerischer Aussagekraft in das vielfältige Angebot in dieser Stadt ein“, so Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler.