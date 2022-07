Fernwärme in Linz ab August um 15,5 Prozent teurer

Anhebung unumgänglich

„Wir bleiben unserer bisherigen Strategie, der günstigste Fernwärme-Anbieter aller Landeshauptstädte Österreichs zu sein, treu,“ betont Josef Siligan, Vorstandsdirektor der Linz AG. Die Anhebung der Preise war aber unumgänglich. Neben Reststoffen (Abfälle) und Biomasse ist auch noch Erdgas für die Erzeugung der Fernwärme erforderlich. Die dafür massiv gestiegenen Beschaffungskosten konnten auch durch laufende Optimierungen nicht kompensiert werden. So wurde im Mai mit dem „Wärme-Wandler“ ein Großprojekt vorgestellt, mit dem in Zukunft Erdgas eingespart werden kann. „Ziel ist es, den Erneuerbaren-Anteil in der Fernwärmeerzeugung bis 2035 auf mindestens 80 Prozent zu steigern. Bis 2030 wollen wir bei 60 Prozent liegen“, sagt der Leiter der Linz-AG-Fernwärme Manfred Föderl.