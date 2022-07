Ein Top-Star macht in Graz Jagd auf den Sieg

Dienstag Abend steigt in Graz das 25. Altstadt-Kriterium. Und mit dem Waliser Geraint Thomas kommt ein echter Top-Star der Radszene in die Steiermark! 2018 gewann er die Tour de France, dreimal gewann er in der Mannschaftsverfolgung auf der Bahn die WM und zweimal Olympia. Und Thomas kommt als frischgebackener Tour-de-France-Sieger, denn am Sonntag sicherte er sich mit seinem Team „Ineos Grenadier“ den Erfolg.