Kaltfront kommt: Hitzewelle neigt sich dem Ende zu

„Morgen Vormittag wird es länger anhaltend regnen“, berichtet Riedl. Am Nachmittag lockert es auf, die Somme kommt bei 20 bis 25 Grad wieder zum Zug. Bereits am Mittwoch feiert die Sonne ihr Comeback. In den Gebirgsgauen sind einzelne Regenschauer möglich. Die Temperaturen klettern auf 24 bis 28 Grad.