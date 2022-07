Hitze-Tipps für Pflanzen am Balkon und im Garten

Wer einen Garten oder Balkon mit mehreren Pflanzen sein Eigen nennt, muss derzeit einiges beachten, damit diese nicht der Hitze zum Opfer fallen. Wie Erwin Seidemann von der Gärtnerei Seidemann in Völs sagt, „sollten die Pflanzen am Morgen am besten bei Sonnenaufgang ganzheitlich bewässert werden und am Abend nur die Erde“. Das Gießen untertags, wenn die Sonne herunterbrennt, empfiehlt der Experte indes nicht. „Die Wassertropfen auf den Pflanzen führen zu einer Brennglaswirkung, die schädlich ist.“