Wohnung von Wiener Modelmanager in Gefahr

Laut Vorhersagen soll die Stadt Icod de los Vinos nicht in akuter Gefahr sein, da das Feuer weiter oben verläuft, doch bei den ständig drehenden Winden weiß man natürlich nie. Konkret macht sich Wachta allerdings um einige Freunde Sorgen: „Einige meiner Freunde haben ihre Fincas viel weiter oben in Icod Land oder in La Guancha, einem viel stärker betroffenen Bereich. Ich habe ihnen angeboten, mitzuhelfen, falls es um Alles oder nichts geht und die Fincas gegen das Feuer verteidigt werden müssen.“