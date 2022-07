Feldhofer: „Es ist doch nicht alles so schlecht!“

Wiener reisen zuversichtlich nach Polen

Feldhofers laut eigener Aussage „riskanter“ Plan ging am Ende auf. Matchwinner Zimmermann musste sich gedulden. Dass er ob seiner Joker-Rolle nicht unbedingt erfreut war, gab der Stürmer zu. „Ich war schon ein bisschen enttäuscht“, sagte der 20-Jährige. Wichtiger sei natürlich gewesen, der Mannschaft in dieser Phase zu helfen, schob Zimmermann gleich nach. In Polen könnte er wieder von Beginn an stürmen. Am Mittwoch bricht Rapid an die Ostsee auf. Der Gegner hat nach dem 0:0 in Wien für Donnerstag (19.45 Uhr) ein volles Haus angekündigt. „Danzig wird ein etwas offensiveres Spiel abliefern, da werden wir mehr Räume bekommen“, vermutete Feldhofer.