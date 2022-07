Dramatischer Rettungseinsatz am Sonntagmorgen

Einen Kreislaufstillstand erlitt ein älterer Niederösterreicher in seinem Haus in Perchtoldsdorf am Sonntagmorgen. Zeugen alarmierten die Einsatzkräfte. Neben einem Rettungswagen des Roten Kreuzes, fuhren auch ein Zivilfahrzeug der Exekutive sowie ein Streifenwagen umgehend zum Einsatzort. Außerdem entsandte die Rettungsleitstelle den Wiener ÖAMTC-Notarzthubschrauber Christophorus 9, der auf einer Wiese beim nahe gelegenen Sportplatz landete. Ein Polizeifahrzeug brachte Notarzt und Flugretter anschließend zum Einsatzort.