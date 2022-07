Ich bleibe hier: Geplanter Untergang eines Dorfes

Und dieser ruhige Ton konnte bei der Uraufführung, welche zur Eröffnung der 40. Tiroler Volksschauspiele in Telfs am Spielplan stand, in einer großartigen Bühnenadaptierung im „Kranewitterstadl“ übernommen werden. Dass es zu diesem sehenswerten Volkstheaterstück kam, ist dem scheidenden Intendanten Christoph Nix zu verdanken, der vieles an Kraft und Geschick darauf verwendete, den Romanstoff für Telfs zu bekommen, um danach mit Sven Kleine und dem jungen Regisseur Lorenz Leander Haas dessen Dramatisierung zu übernehmen.