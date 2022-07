Asfinag nimmt Wahlplakate der Parteien unter Lupe

„Ja, das ist korrekt, doch das ist keine neue Regel, sondern das haben wir bereits mehrfach so gehandhabt – vielleicht nicht jedes Mal bei jeder Partei, das mag schon sein“, sagt Klaus Gspan, Asfinag-Regionalleiter für Betrieb, und führt weiter aus: „Wir haben eine Werberichtlinie, an die wir uns halten müssen und somit eine Verantwortung – Stichwort Verkehrssicherheit. So sollte auf den Plakaten entlang der Autobahnen etwa nicht zu viel Text stehen, damit die Fahrzeuglenker nicht abgelenkt werden. Daher prüfen wir, ob die Inhalte auch unseren Vorgaben entsprechen. Das ist Teil eines Formalaktes, der bei der Abwicklung der Antragstellung erfolgt.“