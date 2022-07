Pärchen zockte über Online-Marktplätze Käufer ab

Die zunächst unbekannten Täter sollen zwischen 28. April und 22. Juli hauptsächlich über den Marktplatz eines sozialen Netzwerks teure Produkte angeboten haben. Die „Empfänger“ der Waren überwiesen das Geld für die vermeintlich gekauften Artikel, diese kamen aber nie bei ihnen an. „Derzeitigen Erkenntnissen täuschten sie so mehr als 20 Geschädigte“, erklärt die Polizei. Die Täter verursachten so einen Schaden von mehreren Tausend Euro.