„Neues Sanitätergesetz muss endlich her!“

Welche Vorschläge für ein neues Gesetz haben Sie noch?

Momentan ist es so, dass es zwar österreichweite Empfehlungen gibt, aber die Trägerorganisationen selbst freigeben können, was ein Notfallsanitäter verabreichen darf. Das geht zum Beispiel soweit, dass jemand in der Steiermark etwas darf, was er in der gleichen Position in Vorarlberg nicht machen darf. Oder dass er sogar eine Aufschulung machen muss, weil er dort eine höherwertige Ausbildung haben muss.