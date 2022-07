Die Schlichtungsstelle muss professioneller werden

Für den Bürger ist das viel günstiger. So müsste man bei der Schlichtungsstelle in Innsbruck 17,50 Euro für die Amtshandlung und 6,50 Euro je positiven Bescheid sowie 3,20 Euro je Sichtvermerk zahlen, während man vor Gericht pro Verfahren 87 Euro hinblättern muss. Theoretisch. Der Rechnungshof (RH) kritisierte, dass die Stadt Innsbruck von Antragsstellern überhaupt keine Verwaltungsabgaben einhob, obwohl die Gemeinde eigentlich dazu verpflichtet wäre. Die Stadt nahm die Kritik an und möchte das nun ändern.