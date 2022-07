Polit-Streit: „Wo kein Schatten, da kein Nutzen!“

Dabei gibt es bereits günstige und ökologisch sinnvollere Varianten, Stellflächen durch den Einsatz von sogenannten Rasengitterplatten in teilversiegelter Bauweise zu errichten. Um die Betonwüste zumindest in irgendeiner Art zu nutzen, stellte Ecker nun den Antrag, die Fläche mit Photovoltaik-Paneelen zu überdachen. „Das spendet Schatten, sorgt für kühlere Autos und ein besseres Mikroklima in der Stadt“, so der Grüne. Und man würde zeitgleich Öko-Strom erzeugen. Sein Antrag wurde von der schwarzen Mehrheit allerdings abgeschmettert.