Der Österreicher-Topf ist bei der Austria Programm

PS: Auf dem Papier hat die Austria sieben Legionäre im Kader, dass deswegen auf Geld aus dem Österreicher-Topf verzichtet wird, kommt für Sportchef Manuel Ortlechner nicht in Frage: „Bei uns ist der Name Programm.“ Austria setzt also auf Rot-Weiß-Rot, pro Spiel werden maximal sechs Legionäre auf dem Blankett stehen, „außerdem wird es immer wieder Ausfälle geben“, so Ortlechner, „wir sehen das leider ja gleich jetzt einmal zum Auftakt“.