Müll neben Tirols Autobahnen 1100 Tonnen schwer

Und der Trend zeigt klar nach oben. Die erste Zwischenbilanz noch vor dem Reisesommer zeigt einen Anstieg um etwa fünf Prozent. Jedes Jahr fallen tausende Tonnen Müll auf den 55 Asfinag-Rastplätzen und 87 Raststationen sowie entlang der Autobahnen und Schnellstraßen an. Alleine in Tirol war der Müllberg im Vorjahr stolze 1100 Tonnen schwer, in Vorarlberg 335 Tonnen.