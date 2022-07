Suchaktion erfolgreich: Demente 84-Jährige wohlauf

Die 86-jährige Bewohnerin eines Seniorenheims in Hitzendorf wurde gegen 22 Uhr von einer Heimmitarbeiterin als vermisst gemeldet. Die Mitarbeiterin gab gegenüber der Polizei an, dass die Dame an schwerer Demenz leide und wohl zu Fuß von Hitzendorf auf dem Weg nach Zeltweg sei.