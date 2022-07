Wilde Verfolgungsjagd: Drei Personen festgenommen

Nachdem es vermehrt zu Einbruchsdiebstählen in der Region gekommen war, verstärkte die Zivilstreife Südoststeiermark am Abend des 19. Juli die Kontrollen. Auf einem Parkplatz in Schiefer hielt man Ausschau nach verdächtigen Fahrzeugen. Dabei konnte ein verdächtiges ungarisches Kraftfahrzeug beobachtet werden, welches in Richtung Westen fuhr.