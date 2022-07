Sturz mit Mountainbike: Frau (37) schwer verletzt

Zu dem Unfall kam es bereits am 6. Juli gegen 15.20 Uhr. Die 37-Jährige fuhr mit ihrem Mountainbike in Innsbruck entlang der Franz-Gschnitzer-Promenade bei der Uni in Richtung Süden. Plötzlich „lief ihr ein junger Mann gegen das Fahrrad“, heißt es von der Polizei. Dadurch kam die Frau zu Sturz und zog sich schwere Verletzungen zu. Sie wurde in die Klinik eingeliefert.