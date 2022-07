Viele Wissenslücken bei elektronischen Helfern

„Gibt viel Nachholbedarf“

Dazu gehören der intelligente Geschwindigkeits-, der Notbrems- oder der Notfall-Spurhalteassistent ebenso wie die Rückfahrhilfe. Beim ÖAMTC sieht man diesen Schritt positiv. „Aber viele wissen leider gar nicht, wie und in welchen Situationen diese Systeme funktionieren oder was sie überhaupt machen. Hier gibt es viel Nachholbedarf“, weiß Roland Frisch, der Leiter des Fahrtechnikzentrums in Melk. Daher widmen die „gelben Engel“ bei ihren Schulungen immer mehr Zeit den elektronischen Helfern. Führerscheinneulingen werden die wichtigsten Funktionen ebenso nähergebracht wie jenen, die gerade viel Geld im Autohaus gelassen haben. „Für Letztere bieten wir auch persönliche Beratungen an. So lernt man nicht nur den eigenen Pkw kennen, man kann ihn auch gleich auf der Strecke testen“, so Frisch.