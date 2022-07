Autolenker prallte gegen Baum und verstarb

Ein Mann (75) aus dem Bezirk Graz-Umgebung ist am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall getötet worden. Der Pensionist aus dem Bezirk hatte gegen 9.25 Uhr mit seinem Pkw auf der Rabnitzstraße in Richtung Kumberg in einer 30-km/h-Zone ohne ersichtlichen Grund beschleunigt, wie Zeugen sagten.