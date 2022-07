Papst Franziskus empfing Fürstenpaar von Monaco

Mehr als ein halbes Jahr lang war die Mutter der monegassischen Zwillinge Jacques und Gabriella höllisch leidend in ihrem Geburtsland festgesessen, nachdem sich ihr Halsnasenohrenbereich so schwer entzündet hatte, dass ein Rückflug unmöglich war. Erst mehrere chirurgische Eingriffe später, erschöpft und abgemagert, schaffte sie es im Herbst zurück zu ihrer Familie und benötigte auch danach noch monatelange ärztliche Betreuung in einer Spezialklinik in der Schweiz.