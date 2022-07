Immobilienmarkt spielt verrückt, Aussichten düster

In den vergangenen Wochen hat sich die Situation laut Senn und Ebner verändert: „Das Immobilienangebot steigt jetzt wieder merklich an und wir gehen davon aus, dass sich hier eine weitere deutliche Dynamik einstellen wird. Das größere Angebot am Markt könnte und wird vielfach zu einem Rückgang der Immobilienpreise führen.“