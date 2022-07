Die richtige Kleiderwahl für das Festspieltreiben

Man sagt ja, dass schwierige Epochen besonders glamouröse Kleider hervorbringen. Ist dem so und merkt man schon etwas davon in der Modeszene?

Durch übermäßigen Konsum haben wir verlernt, dass jeder Mensch ein Unikat ist. Vor allem in der Modebranche findet man unzählige „Uniformen“ und man macht keinen Unterschied mehr zu seinem Gegenüber. Dies finde ich sehr schade und appelliere an alle, die noch nie bei einem Schneider waren, dorthin zu gehen und sich etwas Persönliches und Langlebiges anfertigen zu lassen. Das Schneiderhandwerk ist nachhaltig. Indem man lokales Handwerk fördert, stärkt man nicht nur seine Individualität, sondern leistet man auch einen Beitrag für die Gesellschaft.