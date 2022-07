Papierriese wächst: Mondi-Millionen für Korneuburg

Besitzer von Haustieren sind mit ziemlicher Sicherheit auch Kunden von Mondi – freilich ohne es zu wissen. Denn der Konzern stellt am Produktionsstandort in Korneuburg Verpackungen für Katzenfutter & Co. her. Diese sind lebensmittelecht, müssen auch bei der Pasteurisierung bei 130 Grad und natürlich länger halten, als das Futter im Inneren. „Zugleich steigt die Nachfrage nach nachhaltigen Papier- und Kunststoffverpackungen“, sagt die Geschäftsführerin vor Ort, Eveline Wagner-Hahn.