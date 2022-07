Als Testspieler überzeugt: Altach holt Kroaten

Der SCR Altach hat sich in der Offensivabteilung mit dem Kroaten Jan Jurcec verstärkt. Der 21-Jährige überzeugte in den vergangenen Wochen als Testspieler. Wie der Fußball-Bundesligist am Dienstag bekannt gab, unterschrieb der Flügelspieler einen Vertrag bis Sommer 2024 samt Option auf ein weiteres Jahr.