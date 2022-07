Hoden-Tumor bei BVB-Neuzugang: „War ein Schock!“

Schon kurz nach der Diagnose verließ Haller das Trainingslager des Fußball-Bundesligisten in Bad Ragaz (Schweiz) und trat die Rückreise nach Dortmund an. Laut BVB werden „weitere Untersuchungen in einem spezialisierten medizinischen Zentrum stattfinden“. „Wir werden alles in unserer Macht Stehende dafür tun, dass er die bestmögliche Behandlung erfährt“, sagte Kehl. Weitere Informationen wollte der Bundesligist auf Nachfrage nicht geben.