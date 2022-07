US-Abgeordnete wollen jetzt Homo-Ehe schützen

Eine Gruppe von Kongressabgeordneten will die gleichgeschlechtliche Ehe in den USA durch ein Bundesgesetz schützen. Die Abgeordneten rund um den Demokraten Jerry Nadler kündigten am Montag einen entsprechenden Gesetzentwurf an. Hintergrund sind Befürchtungen, dass der Supreme Court nach dem Recht auf Abtreibung auch die Homo-Ehe kippen könnte.