Trend „Workation“: Das Gesäuse wird zum Büro

Ein Mitarbeiter in Graz, einer am Meer in Kroatien, einer in den Bergen in Hieflau – seit Corona ist das auch für größere Unternehmen keine Utopie mehr. Homeoffice, Remote Work, Workation sind die Stichwörter aus der neuen Welt des Arbeitens, die sich mit Laptop und Glasfaser-Anschluss erschließt.