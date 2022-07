Räuber tarnten sich in Linz als Paketzusteller

Zwei bislang unbekannte Täter versuchten am Montag gegen 08.30 Uhr gewaltsam in die Wohnung eines 74-jährigen Linzers einzudringen, indem sie sich als Paketzusteller tarnten und so das spätere Opfer dazu bewegten, via Sprechanlage die Haupteingangstüre im Erdgeschoss zu öffnen. Die beiden Täter bewegten sich zielstrebig in den 3. Stock des Mehrparteienhaus zur Wohnungstür des Mannes. Der 74-Jährige öffnete diese und ein Täter gab ihm ein kleines braunes Paket in die Hand.