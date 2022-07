Videobrille bringt Entspannung vor Operationen

Ob Tiefseetauchen, Klassik-Konzert oder Kinderprogramm - am Landesklinikum Waidhofen an der Thaya können große wie kleine Patienten ab sofort in digitale Welten eintauchen. In der Tagesklinik wird erstmals in ganz NÖ vor Operationen zur Beruhigung mittels moderner Videobrille sediert - und so die Medikation drastisch reduziert.