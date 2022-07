Sechsjähriger ging unter - Bademeister rettet Bub

Am Sonntagnachmittag ist es in St. Valentin im niederösterreichischen Bezirk Amstetten zu einem tragischen Vorfall in einem Freibad gekommen: Ein sechsjähriger Bub musste nach einem Badeunfall reanimiert werden - glücklicherweise erfolgreich! Nach der Reanimation wurde das Kind per Notarzthubschrauber in ein Linzer Krankenhaus gebracht und dort versorgt.