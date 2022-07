Linzer Hochzeitsfotografin startet in Dubai durch

„Angefangen hat alles mit Paarshootings, Verlobungen und Hochzeiten“, erinnert sie sich an ihre Anfänge. Doch Kimmerstorfer träumte immer von der großen Welt: „Jede Kultur feiert anders, das macht meinen Job besonders spannend.“ 2015 war sie das erste Mal in Dubai und hat sich direkt in die Stadt verliebt. „Die Konkurrenz ist sehr groß, schließlich sind hier Fotografen aus aller Welt. Auch Paare fliegen von überall extra nach Dubai, um hier zu heiraten“, schildert die 29-Jährige, die zum Beispiel nächste Woche ein Paar aus Panama fotografieren wird.