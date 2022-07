Aus Bus gestürzt: 26-Jähriger schwer verletzt

Ein 28-jähriger Weizer borgte sich am Samstag einen Oldtimerbus aus. Gegen 21.45 Uhr fuhr er damit von Raab in Richtung Kriechenallee. Der 26-Jährige befand sich auf dem Beifahrersitz. Aus unbekannter Ursache öffnete sich plötzlich in einer Rechtskurve die Beifahrertüre. Der 26-Jährige stürzte aus dem Fahrzeug und schlug mit dem Kopf auf dem Asphalt auf. Der Verletzte befindet sich im LKH Weiz.