Mangelware

Am 7. März schlugen in Gostomel, einer 1700 Kilometer von Salzburg entfernten Siedlung am Stadtrand von Kiew, russische Raketen in eine Glasfabrik. Jetzt beginnen auch wir die Folgen zu spüren: Bierflaschen werden knapp. Die Geschäfte in Deutschland bitten ihre Kunden schon dringend, leere Flaschen zurück zu bringen.