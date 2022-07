Der Computerkünstler Herbert W. Franke ist tot

Der österreichische Science-Fiction-Autor, Medienkünstler, Höhlenforscher, Mitbegründer der Linzer Ars Electronica und Physiker Herbert W. Franke ist am Samstag im Alter von 95 Jahren in der Nähe von München verstorben. Seine Frau schrieb auf Twitter: „Herbert liebte es, sich selbst als den Dinosaurier der Computerkunst zu bezeichnen. Ich, Susanne, bin am Boden zerstört, dass unser geliebter Dinosaurier die Erde verlassen hat.“