„Schon wieder landete Fahrzeug in meinem Garten“

„Wir waren gerade in der Küche und haben erst ein Hupen gehört. Ich dachte zunächst an eine Hochzeitsgesellschaft, die noch spät abends am Weg ist. Doch dann der laute Krach in unserem Garten“, erinnert sich der Brixlegger, der vor allem bemängelt, dass sich viele nicht an den vorgeschriebenen sowie auf die Straße gepinselten 40er halten. Und auch die Exekutive führt seiner Meinung nach auf der Straße ins Alpbachtal zu selten Tempokontrollen durch. „Ich habe schon lange kein Verständnis mehr für solche Unfälle“, meint Wöll. Zumal der 51-jährige Pole auch mit mehr als 1,6 Promille unterwegs war.