Wenn der Rudi mit dem Freddie . . .

Mit dem Who-is-who der internationalen Musikszene ist er auf Du und Du – und wenn die Rolling Stones wie vergangenen Freitag in Wien auftreten, dann rufen Mick Jagger & Co. einfach bei ihm an: Rudi Dolezal ist mit seinen bahnbrechenden Musikvideos selbst zur Größe im internationalen Business geworden. Spätestens seit seinem Falco-Bestseller wissen auch alle, dass der Purkersdorfer auch als Autor stets den richtigen Ton trifft. Sein neues Buch war für den 64-Jährigen aber eine reine Herzensangelegenheit. Mit „My Friend Freddie“ meint Dolezal den 1991 verstorbenen Queen-Star Freddie Mercury, mit dem ihn zeitlebens eine enge Freundschaft verband.