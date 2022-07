Junge Talente vor dem Vorhang

Unser Besuch startete in der Kreativwerkstatt, weiters im Angebot standen „Chemielabor“, „Robotik“, „Physik ist cool“ und (erstmals) „Dance 4 Kids“. In allen Kursen sind die Kinder mit vollem Eifer bei der Sache dabei, die Stimmung ist top. Was die kleinen Tänzerinnen etwa in dieser Woche gelernt haben? Da kommt es wie aus der Pistole geschossen von allen Seiten: „Hip-Hop, Ballett, Akrobatik, Gymnastik, Musical und Ausdruckstanz.“ Und was war am besten? „Alles war cool“, strahlt die neunjährige Johanna, die schon zum dritten Mal beim Talente-Sommer dabei war, übers ganze Gesicht.