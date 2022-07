Uni Graz erlebt Ansturm auf Psychologie-Studium

Um Mitternacht endete an der Uni Graz die Registrierungsfrist für Studien, die mit einem Aufnahmeverfahren verbunden sind. Im Bachelor Psychologie findet am 23. August 2022 eine schriftliche Aufnahmeprüfung statt. Insgesamt 1132 Interessierte haben sich für 230 Plätze angemeldet. Ein neuer Rekord, hieß es am Samstag.