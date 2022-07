Neue Steuern auf Krisen-Gewinne

Sondersteuern: In vielen Ländern wird lautstark debattiert, die „Übergewinne“ mit Sondersteuern abzuschöpfen, einige machen das schon. Italien kassiert 25% zusätzlich von den Energiekonzernen, was elf Milliarden Euro bringen soll. Spanien und Belgien haben Ähnliches bereits angekündigt. Nach Berechnungen der Internationalen Energieagentur könnten die hohen Energiepreise heuer bis zu 200 Milliarden Euro zusätzlich in die Kassen der Energieanbieter spülen.