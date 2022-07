Louis Schaub: Eine Premiere gleich zum Start

Einer von elf Neuen!

In Hannover zeigt sich Neo-Trainer Stefan Leitl, der 2021 Greuther Fürth in die Bundesliga geführt hatte, von Schaub angetan: „Ein erfahrener Spieler, in den wir große Hoffnungen setzen.“ Schaub ist einer von elf neuen Spielern, die Hannover nach zwei mäßigen Saisonen (Platz 13 bzw. 11) auf Vordermann bringen sollen. „Wir wollen dominant auftreten, Kontrolle über das Spiel haben“, sagt Schaub, der im Mittelfeld gesetzt ist: „Da ist alles gefragt, Kreativität nach vorne wie auch Arbeit gegen den Ball.“