Wie geht es mit ÖFB-Legionär Hinterseer weiter?

Darmstadts Sportchef dementiert

Deren Sportchef Carsten Wehlmann dementiert in der „Bild“ - wie in solchen Situationen üblich - natürlich ein Interesse am Kitzbühler: „Wir kommentieren normalerweise keine Gerüchte, aber an dem, dass wir an Hannovers Lukas Hinterseer Interesse haben, ist nichts dran“