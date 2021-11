Laibach: Jüdische Gemeinde Graz eröffnet Synagoge

„An einem Tag, an dem in Europa einst Synagogen in Brand gesetzt und zerstört worden waren, wollten wir mit der Eröffnung ein bewusstes Zeichen setzen“, sagt Elie Rosen, Präsident der israelitischen Kultusgemeinde in der Landeshauptstadt und nunmehriger Präsident der Synagoge von Laibach, zur „Steirerkrone“. Das in einem Wohnhaus im Zentrum der slowenischen Hauptstadt gelegene, nach traditionellem Ritus geführte Bethaus wurde von Rosen gegründet und wird nun von der jüdischen Gemeinde Graz unterhalten.